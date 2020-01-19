Мілан вирвав перемогу в Удінезе у 20-му турі Серії А

Джерело - Чемпіон.

Мілан здобув вольову перемогу над Удінезе в матчі 20-го туру чемпіонату Італії.

Гості вийшли вперед після помилки Джанлуїджі Доннарумми, чиїм ляпом скористався Йенс Ларсен.

Відігрався Мілан на початку другого тайму, через дві хвилини після виходу на поле дебютний м'яч за россонері забив Анте Ребич.

На 72-й хвилині Мілан повів в рахунку завдяки потужному дальньому удару Тео Ернандеса, але через 13 хвилин Кевін Лазанья відновив нічийний результат.

Перемогу россонері вже в компенсований час приніс Ребич.

Мілан набрав 28 очок і піднявся на восьме місце. У наступному турі команда Стефано Піолі зіграє з Брешією на виїзді.

Чемпіонат Італії, Серія А

20 тур, 19 січня

Мілан - Удінезе 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Ларсен, 1:1 - 48 Ребич, 2:1- 72 Ернандес, 2:2 - 85 Лазанья, 3:2 - 90+3 Ребич