Кавані може перейти у Манчестер Юнайтед

Джерело - sport.ua.
Манчестер Юнайтед збирається підписати форварда ПСЖ Едінсона Кавані.
Як повідомляє Daily Mirror.
Англійський клуб може купити гравця до кінця січня.
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На Кавані також претендують Челсі і Арсенал. Разом з тим фаворитом в боротьбі за трансфер гравця вважається Атлетіко.
У поточному сезоні Кавані провів 14 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, де забив п'ять м'ячів і віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, ПСЖ визначився із ціною на Кавані.
Раніше повідомлялося, що Кавані хоче покинути ПСЖ.