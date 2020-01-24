Кавані може перейти у Манчестер Юнайтед

Едінсон Кавані може перебратися в АПЛ

Манчестер Юнайтед збирається підписати форварда ПСЖ Едінсона Кавані.

Як повідомляє Daily Mirror.

Англійський клуб може купити гравця до кінця січня.

Актуально: Рашфорд вибув на 2-3 місяці через травму

На Кавані також претендують Челсі і Арсенал. Разом з тим фаворитом в боротьбі за трансфер гравця вважається Атлетіко.

У поточному сезоні Кавані провів 14 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, де забив п'ять м'ячів і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, ПСЖ визначився із ціною на Кавані.

Раніше повідомлялося, що Кавані хоче покинути ПСЖ.