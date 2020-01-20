Джерело - isport.ua.
Форвард ПСЖ Едінсон Кавані подав запит на трансфер, оскільки має намір покинути команду вже в цьому місяці.
Про це розповів спортивний директор парижан Леонардо,
"Ми вивчаємо ситуацію. У нас була пропозиція від Атлетіко Мадрид, але ця пропозиція не відповідало високому рівню гравця", - відзначив Леонардо.
Контракт Кавані з ПСЖ діє до літа цього року, але футболіст має намір отримувати більше ігрової практики.
Уругвайський нападник виступає за ПСЖ із 2013 року, забивши за весь цей час 195 голів в 269 матчах.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може влітку підписати Кавані.
Також, гравець ПСЖ узгодив контракт з Арсеналом.