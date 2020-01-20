Джерело - sport.uа.
Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може на тривалий час вибути з гри через травму спини.
Про це розповів журналіст Генрі Вінтер.
У 22-річного футболіста виявили два стресових переломи. Очікується, що відновлення займе близько 2-3 місяців. Рашфорду також потрібне видалення шматка кістки в щиколотці. Форвард деякий час грав через сильний біль.
У цьому сезоні нападник провів 31 поєдинок за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, в яких відзначився 19 голами і 5 асистами.
Нагадаємо, Ліверпуль переміг Манчестер Юнайтед в 23 турі АПЛ.
Раніше, Манчестер Сіті втратив перемогу над Крістал Пелес.