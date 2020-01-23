Сабо: Матвієнку рано переходити в АПЛ

Центральному захиснику Шахтаря і збірної України Миколі Матвієнку ще рано переходити до клубу англійської Прем'єр-ліги.

Про це фахівець Йожеф Сабо заявив в інтерв'ю FootBoom.

"З наших гравців в Європі яскраво зумів проявити себе Андрій Шевченко. Але і він зіткнувся з труднощами, коли змінив Серію А на АПЛ. Чемпіонат Англії специфічний турнір, дуже важкий і енерговитратний. Там переважає силова жорстка гра, до якої готові далеко не всі спортсмени. Плюс швидкісні дані потрібно демонструвати не пару рази за матч, а на протязі двох таймів.

На мій погляд, Матвієнко ще рано переходити в АПЛ. Він відносно недавно став основним гравцем оборони "Шахтаря" і збірної. Йому ще є чому вчитися, потрібно набратися досвіду, підвищити кондиції. А в такий сильний чемпіонат, як АПЛ, потрібно переходити абсолютно готовим до конкуренції.

Якщо ж думати тільки про гроші, то, звичайно, їх можна заробляти і на лавці для запасних. Чув, що Матвієнко хочуть підписати вже цієї зими. Але якщо трансфер не відбудеться, не думаю, що інтерес до нього пропаде. Так, виступ на Євро-2020 може відбитися на вартості гравця, але навряд чи значно", - зазначив Сабо.