Шахтар вказав суму, за яку готовий продати Матвієнка в Арсенал

Гірники виставили цінник в 35,5 млн євро

Донецький Шахтар зажадав 35,5 млн євро стерлінгів за Миколу Матвієнка, якого розраховує придбати лондонський Арсенал.

Про це повідомляє Sky Sports.

Агент гравця повідомив, що клуби ведуть переговори про трансфер 23-річного центрального захисника.

Матвієнко, у якого залишилося 18 місяців чинного контракту, двічі грав проти Ман Сіті в цьому сезоні Ліги чемпіонів, коли нинішній коуч канонірів Мікель Артета ще працював помічником наставника МанСіті Хосепа Гвардіоли.

Арсенал хоче придбати центрального захисника саме в цьому місяці, але буде не проти і укласти орендну угоду.

Нагадаємо, Хочалава вказав на цілі Шахтаря.