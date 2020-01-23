Шахтар вказав суму, за яку готовий продати Матвієнка в Арсенал

Джерело - sport.ua.
Донецький Шахтар зажадав 35,5 млн євро стерлінгів за Миколу Матвієнка, якого розраховує придбати лондонський Арсенал.
Про це повідомляє Sky Sports.
Агент гравця повідомив, що клуби ведуть переговори про трансфер 23-річного центрального захисника.
Матвієнко, у якого залишилося 18 місяців чинного контракту, двічі грав проти Ман Сіті в цьому сезоні Ліги чемпіонів, коли нинішній коуч канонірів Мікель Артета ще працював помічником наставника МанСіті Хосепа Гвардіоли.
Арсенал хоче придбати центрального захисника саме в цьому місяці, але буде не проти і укласти орендну угоду.
Нагадаємо, Хочалава вказав на цілі Шахтаря.