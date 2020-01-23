Львівська міськрада вирішила не передавати Карпатам землю біля стадіону

Не було набрано необхідної для вирішення більшості голосів

На пленарному засіданні 23 січня Львівська міська рада не підтримала ініціативу про передачу футбольному клубу Карпати території львівського стадіону Україна.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

На голосуванні про рішення передати землю львівському ФК Карпати 18 депутатів висловилися за, 13 утримались, а 25 не голосували. Таким чином, не було набрано необхідної для вирішення більшості голосів.

Карпати просили у міськради передати у власність нежитлові приміщення стадіону Україна для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.

Раніше львівський клуб у відкритому листі до мера Андрія Садового заявляв про можливе припинення існування, якщо не буде вирішено питання з виділенням землі навколо стадіону Україна.

Нагадаємо, Карпати розірвали контракт з голкіпером.