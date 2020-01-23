Львівська міськрада вирішила не передавати Карпатам землю біля стадіону

Джерело - sport.ua.
На пленарному засіданні 23 січня Львівська міська рада не підтримала ініціативу про передачу футбольному клубу Карпати території львівського стадіону Україна.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
На голосуванні про рішення передати землю львівському ФК Карпати 18 депутатів висловилися за, 13 утримались, а 25 не голосували. Таким чином, не було набрано необхідної для вирішення більшості голосів.
Карпати просили у міськради передати у власність нежитлові приміщення стадіону Україна для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.
Раніше львівський клуб у відкритому листі до мера Андрія Садового заявляв про можливе припинення існування, якщо не буде вирішено питання з виділенням землі навколо стадіону Україна.
Нагадаємо, Карпати розірвали контракт з голкіпером.