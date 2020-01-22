Підківка залишив львівський клуб

Джерело - Чемпіон.

Львівські Карпати розірвали контракт з голкіпером Романом Підківкою за взаємною згодою сторін.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Відзначимо, що Підківка - вихованець Карпат. Дебютував в Прем'єр-лізі в 2013 році, в загальному провівши в елітному дивізіоні за львівський клуб 57 матчів (82 пропущених м'ячі).

У сезоні 2019/20 провів 10 матчів, один з яких відстояв на нуль (16 пропущених м'ячів).

Раніше, Кучер та ще три гравці покинули Карпати.

Нагадаємо, Карпати все ж відправляться на збір до Туреччини.