Джерело - Чемпіон.
Львівські Карпати розірвали контракт з голкіпером Романом Підківкою за взаємною згодою сторін.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Відзначимо, що Підківка - вихованець Карпат. Дебютував в Прем'єр-лізі в 2013 році, в загальному провівши в елітному дивізіоні за львівський клуб 57 матчів (82 пропущених м'ячі).
У сезоні 2019/20 провів 10 матчів, один з яких відстояв на нуль (16 пропущених м'ячів).
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«Зелено-білі» за взаємної згоди з голкіпером Романом Підківкою @romapidkivka_official припинили дію контракту футболіста. ⠀ Вихованець «Карпат» дебютував у Прем'єр-лізі у 2013 році, загалом провівши в елітному дивізіоні за львівський клуб 57 матчів (82 пропущених м’ячі). ⠀ ФК «Карпати» висловлює подяку Роману за співпрацю і бажає успіхів у подальшій кар’єрі. ⠀ #fckl #новини_карпат
Раніше, Кучер та ще три гравці покинули Карпати.
Нагадаємо, Карпати все ж відправляться на збір до Туреччини.