Збори Карпат у Туреччині під питанням: не всі легіонери повернулися до команди

Львівський клуб має фінансові проблеми

Гравцям Карпат пропонують виплатити заборгованість по зарплаті за один місяць, але вони хочуть за два.

Заборгованість по зарплатах перед футболістами і тренерським штабом становить три місяці. Зараз йдуть активні переговори між футболістами та керівництвом клубу щодо погашення заборгованостей.

Керівництво обіцяє видати зарплати за один місяць, в той час як футболісти вимагають розрахуватися хоча б за два місяці. В іншому випадку відмовляються тренуватися і летіти на збори до Туреччини. Крім того, не всі легіонери повернулися в розташування клубу вчасно і поки невідомо, чи повернуться.

До слова, самі зимові збори Карпат на узбережжі Середземного моря також знаходяться під питанням. Клуб досі не оплатив організацію зборів, проживання та переліт.