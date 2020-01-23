Екс-захисник Волині може продовжити кар'єру у Динамо

Горопевшек може перейти до мінського Динамо

Джерело - Динамоманія.

Словенський захисник Міха Горопевшек може продовжити кар'єру у мінському Динамо.

Про це повідомляє спільнота Прессбол.

В останніх трьох сезонах Горопевшек грав у других дивізіонах Польщі та України за Олімпію і Волинь. За український клуб провів два сезони в прем'єр-лізі - 2015/2016, 2016/2017.

У нинішньому сезоні в 15 матчах чемпіонату України відзначився 4 голами і 7 гольовими передачами.

Раніше, Бартулович став гравцем Інгульця.

Нагадаємо, Інгулець підписав екс-півзахисника СК Дніпро-1.