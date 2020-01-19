Інгулець підписав екс-півзахисника СК Дніпро-1

Загальський перейшов до клубу з Петрового

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.

28-річний екс-півзахисник СК Дніпро-1 Ігор Загальський підписав контракт з ФК Інгулець.

Про це повідомляє прес-служба петрівського клубу.

Ігор Загальський у складі Зірки став переможцем Першої ліги України 2015/2016. Дебютував в Українській Прем’єр-лізі 22 липня 2016 року. З 2018 року захищав кольори СК Дніпро-1, за який провів 35 матчів, забив 4 м’ячі.

У складі студентської збірної України у 2015 році виступав на літній Універсіаді у Кванджу.

Раніше, президент Інгульця готовий продати нападника в Динамо.

Нагадаємо, головний тренер Інгульця отримав щедрий подарунок від президента клубу.