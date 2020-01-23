Інгулець переміг Гірник у контрольному матчі

Результативний матч з шістьма забитими голами

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23-го січня, петрівський Інгулець у контрольному матчі приймав криворізький Гірник.

Перша половина зустрічі порадувала чотирма забитими голами. Коробка, Сула і Коваленко забили голи у ворота Гірника. До перерви Горват відіграв один гол. На старті другого тайму команди обмінялися забитими голами. Після 53-ьої хвилини забитих голів більше не було. Інгулець святкував перемогу з рахунком 4:2.

Контрольний матч

23 січня

Інгулець - Гірник 4:2 (3:1)

Голи: 1:0 – 25 Коробка, 2:0 – 28 Сула (пен), 3:0 – 37 Коваленко, 3:1 – 41 Горват, 4:1 – 48 Щедрий, 4:2 – 53 Бука

Раніше, президент Інгульця назвав переможця Першої ліги.

Нагадаємо, Інгулець підписав Бартуловича.