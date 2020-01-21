Сікорський: Мені вже неважливо, куди їхати і де грати

Екс-нападник Агробізнеса Ігор Сікорський готовий продовжити кар’єру поза межами України.

Про це розповів сам гравець.

"Чи хотів би залишитися в Україні? До цього я думав, що хочу грати тільки в Україні. Зараз навіть і не знаю. Мені вже неважливо, куди їхати і де грати в футбол.

Чи важко тепер буде отримати контракт в Україні? Звичайно, що ні? Ви думаєте, якщо мене вигнали з Агробізнеу, то інші команди не візьмуть? Я ж був не останній нападник в клубі.

У мене взимку були дуже хороші пропозиції, я просив президента відпустити мене, але він не захотів. Так ось вийшло, що зараз відпустив. Я змирився, готувався до продовження чемпіонату. Багато працював у відпустці, залишалося 11 матчів, треба було взяти максимум очок, вийти в УПЛ і забити ще м'ячів сім. Але тепер вже я вільний агент, - розповів Сікорський.