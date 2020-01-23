Барселона узгодила контракт із Обамеянгом

П'єр-Емерік Обамеянг може перейти у Барселону

Барселона знайшла заміну травмованому Луїсу Суаресу в Арсеналі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нападник лондонського клубу 30-річний П'єр-Емерік Обамеянг вже погодився на перехід, що може стати вирішальним фактором у питанні трансферу.

Арсенал не хоче відпускати футболіста з Габону, але все залежатиме від рішення самого гравця. При цьому, Барселона знає, що контракт нападника розрахований до літа 2021 року, хоча лондонці не розголошували цієї інформації.

Луїс Суарес вибув на тривалий термін через травму і повернеться лише наприкінці нинішнього сезону.

Нагадаємо, Барселона підписала албанського нападника.

Також, Барселона шукає заміну травмованому Суаресу.