Барселона підписала албанського нападника

Каталонці оголосили про перехід Маная

Нападник Рей Манай з Альбасете підписав контракт із Барселоною до червня 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба каталонців.

Барселона заплатила за Маная 700 тисяч євро. Ще 2 млн євро Альбасете може отримати у вигляді бонусів. В контракті албанця прописана сума відступних у 50 млн євро.

Форвард виступатиме за Барселону Б у Сегунді Б. У поточному сезоні Манай зіграв за Альбасете 10 матчів у Сегунді і забив 4 голи.

Нагадаємо, Коутінью може повернутися у Барселону.

Також, Барселона шукає заміну травмованому Суаресу.