Барселона підписала албанського нападника

Джерело - football24.ua.
Нападник Рей Манай з Альбасете підписав контракт із Барселоною до червня 2023 року.
Про це повідомляє прес-служба каталонців.
Барселона заплатила за Маная 700 тисяч євро. Ще 2 млн євро Альбасете може отримати у вигляді бонусів. В контракті албанця прописана сума відступних у 50 млн євро.
Форвард виступатиме за Барселону Б у Сегунді Б. У поточному сезоні Манай зіграв за Альбасете 10 матчів у Сегунді і забив 4 голи.
Нагадаємо, Коутінью може повернутися у Барселону.
Також, Барселона шукає заміну травмованому Суаресу.