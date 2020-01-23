Сетьєн: Я знаю з чим пов'язані труднощі Барселони

Барселона здобула хороший урок у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Ейвісса.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Кіке Сетьєн.

"Гра команди мені явно не сподобалася. Але я розумію, з чим були пов'язані труднощі. Це був хороший урок для нас, тому що ми зробимо правильні висновки на майбутнє, щоб виправити помилки. Ми знали, що це буде складний матч, що нам буде протистояти сильна команда.

Суперник чудово діяв в обороні і зміг забити швидкий гол, що додало йому ще більшої впевненості. Нам було складно створювати моменти, ми робили багато помилок в передачах і надали Ібіці можливості забити. Ми повинні віддати належне господарям. Але в другому таймі ми знайшли проломи в обороні суперника, у нас з'явився простір, якого не було у першій половині матчу. Зустріч триває 90 хвилин, і я щасливий, тому що ми продовжували наполегливо йти вперед і змогли вирвати перемогу", – відзначив Сетьєн.