Реал хоче підписати нападника Арсенала

Джерело - sport.ua.
Нападник Арсенала Габріель Мартінеллі може перейти у Реал.
Про це повідомляє Daily Mail.
Мадридський клуб хоче купити футболіста взимку.
Наразі лондонський клуб не планує відпускати 18-річного бразильця і готовий збільшити його зарплату з 10 до 30 тис євро на тиждень, щоб утримати від переходу в мадридський клуб.
У поточному сезоні Мартінеллі зіграв 21 матч за Арсенал, забив 10 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, агент Матвієнка підтвердив переговори з Арсеналом.
Раніше, захисник Реала перейшов у Баварію.