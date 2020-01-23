Реал хоче підписати нападника Арсенала

Реал шукає нападника

Нападник Арсенала Габріель Мартінеллі може перейти у Реал.

Про це повідомляє Daily Mail.

Мадридський клуб хоче купити футболіста взимку.

Наразі лондонський клуб не планує відпускати 18-річного бразильця і готовий збільшити його зарплату з 10 до 30 тис євро на тиждень, щоб утримати від переходу в мадридський клуб.

У поточному сезоні Мартінеллі зіграв 21 матч за Арсенал, забив 10 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, агент Матвієнка підтвердив переговори з Арсеналом.

Раніше, захисник Реала перейшов у Баварію.