Агент Матвієнка підтвердив переговори з Арсеналом

Лондонський Арсенал хоче підписати українського захисника Шахтаря Миколу Матвієнка до закінчення трансферного вікна.

Про це розповів агент українського футболіста Юрій Данченко.

"Протягом останнього часу ми з колегами постійно контактуємо з представниками Арсеналу, проводимо зустрічі. Довірені особи "канонірів" вже зв'язувалися з Шахтарем, і ми сподіваємося, що ці переговори будуть успішними.

Гірники не так часто продають вихованців своєї академії в провідні клуби Європи, тому для них цей трансфер може стати багато в чому знаковим. Подивимося, як будуть розвиватися події далі, але Арсенал хоче здійснити трансфер до 1 лютого - в нинішнє трансферне вікно.

Сума трансферу? У такі деталі я вас не можу присвячувати. Скоро все дізнаєтеся", - розповів Данченко.