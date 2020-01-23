Тоттенгем підпише бразильського нападника

Тоттенгем активно шукає нападника

Тоттенгем близький до купівлі нападника Реал Сосьєдад Вілліана Жозе.

Про це повідомляє As.com.

Лондонський клуб вже узгодив трансфер 28-річного футболіста. Жозе повинен замінити Гаррі Кейна, який отримав травму.

Найближчим часом футболіст вирушить до Лондона для підписання контракту.

У цьому сезоні Вілліан Жозе провів 20 матчів в Ла-Лізі і забив 8 м'ячів.

Нагадаємо, Еріксен просив Тоттенгем відпустити його в Інтер.

Раніше, Інтер зробив Тоттенгему офіційну пропозицію по трансферу Еріксена.