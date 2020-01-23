Тоттенгем підпише бразильського нападника

Джерело - sport.ua.
Тоттенгем близький до купівлі нападника Реал Сосьєдад Вілліана Жозе.
Про це повідомляє As.com.
Лондонський клуб вже узгодив трансфер 28-річного футболіста. Жозе повинен замінити Гаррі Кейна, який отримав травму.
Найближчим часом футболіст вирушить до Лондона для підписання контракту.
У цьому сезоні Вілліан Жозе провів 20 матчів в Ла-Лізі і забив 8 м'ячів.
Нагадаємо, Еріксен просив Тоттенгем відпустити його в Інтер.
Раніше, Інтер зробив Тоттенгему офіційну пропозицію по трансферу Еріксена.