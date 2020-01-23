 Тоттенгем підпише бразильського нападника | Футбол | Champion.com.ua
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Тоттенгем підпише бразильського нападника

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Тоттенгем активно шукає нападника
Тоттенгем підпише бразильського нападника
#Тотенгем, #АПЛ

Джерело - sport.ua.

Тоттенгем близький до купівлі нападника Реал Сосьєдад Вілліана Жозе.

Про це повідомляє As.com.

Лондонський клуб вже узгодив трансфер 28-річного футболіста. Жозе повинен замінити Гаррі Кейна, який отримав травму.

Найближчим часом футболіст вирушить до Лондона для підписання контракту.

У цьому сезоні Вілліан Жозе провів 20 матчів в Ла-Лізі і забив 8 м'ячів.

Нагадаємо, Еріксен просив Тоттенгем відпустити його в Інтер.

Раніше, Інтер зробив Тоттенгему офіційну пропозицію по трансферу Еріксена.

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