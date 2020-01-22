Еріксен просив Тоттенгем відпустити його в Інтер

Джерело - football.uа.
Півзахисник Крістіан Еріксен попросив керівництво Тоттенгем відпустити його в Інтер у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє сайт журналіста Джанулкі Ді Марціо.
Еріксен провів зустріч з керівництвом Тоттенгема, на якій заявив про своє бажання покинути клуб. У найближчі дні сторони мають намір провести ще одну зустріч, щоб обговорити умови припинення співпраці.
Раніше, Інтер зробив Тоттенгему офіційну пропозицію по трансферу Еріксена.
Нагадаємо, Тоттенгем знайшов заміну Еріксену в Атлетіко.