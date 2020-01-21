Інтер зробив Тоттенгему офіційну пропозицію по трансферу Еріксена

Інтер хоче підписати півзахисника Тоттенгема Крістіана Еріксена у зимове трансферне вікно.

Про це розповів спортивний директор міланського клубу П'єро Аузіліо.

"Ми говоримо про дуже важливого гравця, який привернув увагу великих європейських клубів, з огляду на те, що у нього закінчується термін контракту.

Ми зробили офіційну пропозицію Тоттенгему і тепер можемо тільки чекати. Це складні переговори, але ми працюємо над цим", - відзначив П'єро Аузіліо.