ФІФА підтвердила позов Динамо до Сан-Паулу

Київський клуб вимагає грошей

ФІФА підтвердила позов київського Динамо до бразильського клубу Сан-Паулу щодо боргу бразильців за трансфер півзахисника Че-Че.

Про це повідомляє Sport Arena.

"Ми можемо підтвердити, що відповідна претензія була подана ФК Динамо Київ на адресу ФІФА і в даний час обробляється відповідним департаментом. Рішення з цього питання ще не прийнято", - повідомила ФІФА.

Нагадаємо, вчора бразильський ресурс UOL Esporte повідомив, що київське Динамо звернулося до ФІФА у зв'язку з тим, що бразильський клуб Сан-Паулу прострочив терміни одного з платежів за півзахисника Че-Че.

Нагадаємо, Русин хоче стати лідером Динамо.