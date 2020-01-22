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ФІФА підтвердила позов Динамо до Сан-Паулу

Сьогодні 17:22 755 0
Київський клуб вимагає грошей
ФІФА підтвердила позов Динамо до Сан-Паулу
#Че-Че, #Динамо

Джерело - sportarena.com.

ФІФА підтвердила позов київського Динамо до бразильського клубу Сан-Паулу щодо боргу бразильців за трансфер півзахисника Че-Че.

Про це повідомляє Sport Arena.

"Ми можемо підтвердити, що відповідна претензія була подана ФК Динамо Київ на адресу ФІФА і в даний час обробляється відповідним департаментом. Рішення з цього питання ще не прийнято", - повідомила ФІФА.

Нагадаємо, вчора бразильський ресурс UOL Esporte повідомив, що київське Динамо звернулося до ФІФА у зв'язку з тим, що бразильський клуб Сан-Паулу прострочив терміни одного з платежів за півзахисника Че-Че.

Нагадаємо, Русин хоче стати лідером Динамо. 

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