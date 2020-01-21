Динамо подало позов на бразильський клуб до ФІФА

Сан-Паулу не заплатив за Че-Че

Київське Динамо подало позов до ФІФА проти Сан-Паулу через борги по трансферу Че-Че.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Сан-Паулу купив Че-Че за 5 млн євро в квітні 2019 го. Було вирішено, що платіж буде здійснюватися частинами.

Бразильський клуб прострочив платіж по переходу 27-річного бразильця. Протест був поданий тиждень тому.

Динамо з листопада намагається зв'язатися з бразильським клубом, але безуспішно. Кияни звернулися в ФІФА, яка вивчить документи щодо трансферу і винесе рішення.

Є ймовірність, що Сан-Паулу зобов'яжуть виплатити штраф і відсотки, на клуб можуть накласти трансферний бан.

Бразильський клуб завершив рік з дефіцитом бюджету 38,6 млн євро. Зараз клуб роздумує над продажем футболістів, щоб знизити зарплатну відомість.

Нагадаємо, Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти Мальме (3:4).

Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.