Нападник Назарій Русин, який повернувся до Динамо після піврічної оренди в Зорі, хоче закріпитися в основному складі киян.

Про це розповів сам гравець.

"Яке завдання ставлю перед собою після повернення до Динамо? Я хочу не лише пробитися до основного складу Динамо, а й стати лідером команди. Це головне завдання для мене.

Думаю, що Динамо вдасться завоювати срібні медалі. А що стосується Зорі, то скажу так: на полі ми суперники, а поза полем - друзі. Навіть якщо я гратиму проти луганців, буду викладатися на всі сто відсотків. На полі для мене зараз існує лише Динамо. Чи буду святкувати гол, якщо заб’ю Зорі? Ні, не буду", - розповів Русин.