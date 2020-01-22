Хорват прокоментував свій перехід до команди Першої ліги

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.

Хорватський півзахисник Младен Бартулович захотів бути ближче до своєї сім'ї і перейшов до клубу з Петрового.

Про це він заявив в інтерв’ю клубній прес-службі.

"У мене був довготривалий контракт з футбольним клубом Волинь. Це далеко від дома. Я живу у Дніпрі. Я прийняв таке рішення для себе – повернутися додому. Щоб бути ближче додому, до сім'ї. У мене дружина Наталія і донька Ніколіна, яка вже пішла у перший клас. Живу у Дніпрі. Нам там комфортно. Я сам хорват, а Україна - то моя друга домівка. Дніпро для мене рідне місто. І дуже добре, що Дніпро не далеко від Петрового. Виникла така ситуація, зустріч з Олександром Григоровичем. Ми добре поговорили і він мене переконав перейти до "Інгульця". А потім поговорив з тренером Сергієм Дмитровичем. Він мені сказав, що хотів би бачити мене у своїй команді. Мені це подобається і я погодився на цю пропозицію. Тренер і президент клубу дали зрозуміти, що головна ціль команди це вийти до УПЛ. Моя ціль - вийти з "Інгульцем" до УПЛ і допомогти по максимуму у цьому", - сказав Бартулович.

Раніше, Бартулович став гравцем Інгульця.

Нагадаємо, Інгулець підписав екс-півзахисника СК Дніпро-1.