Джерело - football24.ua.
Баварія планує повернути півзахисник Ювентуса Дугласа Косту.
Про це повідомляє Sport Bild.
Німецький клуб хоче підсилити фланги, оскільки основні вінгери Серж Гнабрі і Кінгслі Коман страждають через постійні проблеми зі здоров'ям.
Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік провів нараду з лідерами команди, які підтримали кандидатуру вінгера Ювентуса Дугласа Кости. Бразилець вже захищав кольори мюнхенців упродовж трьох сезонів після переходу з Шахтаря влітку 2015 року.
У поточному сезоні Коста відзначився одним голом та трьома асистами.
Нагадаємо, захисник Реала перейшов у Баварію.
Також, Баварія бажає за 25 млн євро купити захисника Шахтаря.