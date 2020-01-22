Дуглас Коста може повернутися у Баварію

Баварія планує повернути півзахисник Ювентуса Дугласа Косту.

Про це повідомляє Sport Bild.

Німецький клуб хоче підсилити фланги, оскільки основні вінгери Серж Гнабрі і Кінгслі Коман страждають через постійні проблеми зі здоров'ям.

Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік провів нараду з лідерами команди, які підтримали кандидатуру вінгера Ювентуса Дугласа Кости. Бразилець вже захищав кольори мюнхенців упродовж трьох сезонів після переходу з Шахтаря влітку 2015 року.

У поточному сезоні Коста відзначився одним голом та трьома асистами.

Нагадаємо, захисник Реала перейшов у Баварію.

Також, Баварія бажає за 25 млн євро купити захисника Шахтаря.