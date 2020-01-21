 Російський клуб підсилився екс-гравцем юнацької збірної України | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ястремська - Возняцкі: анонс і прогноз матчу Australian Open
Сьогодні 13:10 766
Челсі - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 24 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 22:06 492
Ястремська - Возняцкі: прогноз букмекерів
Сьогодні 21:55 157
Лідер збірної України: Соромно, що на Євро нам не змогли видати 2 пари однакових футболок з написом Україна
Сьогодні 21:10 934 1
Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 24 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 20:42 1695
Екс-президент ФФУ може стати радником Павелка
Сьогодні 18:55 642
Арсенал зацікавлений у трансфері захисника Шахтаря
Сьогодні 17:22 977
Кучер та ще три гравці покинули Карпати
Сьогодні 15:52 1111
Світоліна - Бултер: відеоогляд матчу
Сьогодні 15:51 665
Козлова покинула Australian Open
Сьогодні 14:47 528
Блоги
Еквадорський фанат попався на зраді під час матчу
Еквадорський фанат попався на зраді під час матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:14 1016
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Бухарест на два матчі, виїзд з Одеси
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Бухарест на два матчі, виїзд з Одеси Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:03 639
Пенсія сестер Семеренко - відміняється. Біатлонні підсумки етапу в Рупольдингу
Пенсія сестер Семеренко - відміняється. Біатлонні підсумки етапу в Рупольдингу Valeriy Ruchka
Вчора 22:03 913
Голкіпера видалили за два неправильно відбитих пенальті, але польовий гравець взяв третій
Голкіпера видалили за два неправильно відбитих пенальті, але польовий гравець взяв третій Valeriy Ruchka
Вчора 16:44 2578
Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу
Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу Valeriy Ruchka
Вчора 16:10 1121
Як живе Ярмоленко і скільки він заробляє - Розкішне життя
Як живе Ярмоленко і скільки він заробляє - Розкішне життя Valeriy Ruchka
19.01.2020 11:37 4756 2
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження Андрій Твердохліб
18.01.2020 21:03 1579
Олександра Усика зупинила поліція. Причина серйозна
Олександра Усика зупинила поліція. Причина серйозна Андрій Твердохліб
18.01.2020 20:55 3483
Легендарна атака Валі Семеренко в двобої з росіянкою
Легендарна атака Валі Семеренко в двобої з росіянкою Андрій Твердохліб
18.01.2020 14:57 5135
Золоті-сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
Золоті-сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО Максим Буйдин
18.01.2020 14:22 3781 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:42 Футбол Наполі переграв Лаціо у чвертьфіналі Кубка Італії 25
23:25 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком переграв Шеффілд Юнайтед. Результати матчів 24 туру АПЛ 239
23:11 Футбол Гелаксі замінили Ібрагімовича іншим зірковим нападником 213
22:56 Гандбол Швеція сенсаційно перемогла Угорщину, Норвегія переграла Ісландію. Результати матчів чемпіонату Європи 443
22:39 Футбол Осасуна врятувалася, Мальорка вилетіла з Кубка Іспанії 139
22:24 Футбол Тоттенгем веде переговори з Реалом щодо Бейла 141
22:10 Футбол Російський клуб підсилився екс-гравцем юнацької збірної України 881
22:06 Пряма трансляція Челсі - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 24 туру АПЛ. LIVE 492
21:55 Теніс Ястремська - Возняцкі: прогноз букмекерів 157
21:54 Футбол Карпати продали Гуцуляка у Десну 378
21:40 Футбол Кілька гравців Колоса отруїлися на зборі в Туреччині 204
21:36 Блог Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт 248
21:25 ММА Російського бійця Ємельяненка заарештували за п'яний дебош 268
21:10 Гандбол Лідер збірної України: Соромно, що на Євро нам не змогли видати 2 пари однакових футболок з написом Україна 934 1
20:54 Футбол Зінченко повернувся до основного складу Манчестер Сіті 741
20:42 Пряма трансляція Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 24 туру АПЛ. LIVE 1695
20:40 Футбол Десна підпише нападника Карпат Гуцуляка 244
20:25 Футбол Олександрія - Черно Море 3:1. Відео голів 163
20:10 Баскетбол Визначився розширений склад збірної України на перші матчі кваліфікації Євробаскета-2021 204
19:54 Футбол Динамо подало позов на бразильський клуб до ФІФА 995
19:40 Футбол Стало відомо, коли повернеться Ярмоленко 540
19:25 Баскетбол Михайлюк сподівається продовжити виступи за Детройт 209
19:10 Футбол Карпати все ж відправляться на збір до Туреччини 340
18:55 Футбол Екс-президент ФФУ може стати радником Павелка 642
18:40 Біатлон Збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020 335

Російський клуб підсилився екс-гравцем юнацької збірної України

Сьогодні 22:10 881 0
Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт перейшов до Армавіра
Російський клуб підсилився екс-гравцем юнацької збірної України
#Іллой-Айєт, #Армавір

Джерело - Динамоманія.

Клуб російської ФНЛ (другої за силою ліги) Армавір підписав контракт із захисником Владіс-Еммерсоном Іллой-Айєтом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Раніше 24-річний уродженець Одеси виступав за одеський Чорноморець, львівські Карпати, тернопільську Ниву, донецький Олімпік, данський Вайлі і футбольний клуб R & F (Гонконг). У російському клубі захисник буде виступати на правах оренди.

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт викликався в юнацьку збірну України U-17, в складі якої брав участь у товариських матчах. У 2015 році був в розташуванні молодіжної збірної України. З 2017 року виступає в складі збірної Конго. Брав участь у кваліфікаційному матчі ЧС-2018 проти Гани, відзначився в цьому поєдинку забитим м'ячем.

Раніше, УПЛ у рейтингу чемпіонатів обійшла російську Прем’єр-лігу.

Нагадаємо, УПЛ не скасовуватиме плей-оф за єврокубки у поточному сезоні.

Коментарі ()