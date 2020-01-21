Російський клуб підсилився екс-гравцем юнацької збірної України

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт перейшов до Армавіра

Джерело - Динамоманія.

Клуб російської ФНЛ (другої за силою ліги) Армавір підписав контракт із захисником Владіс-Еммерсоном Іллой-Айєтом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Раніше 24-річний уродженець Одеси виступав за одеський Чорноморець, львівські Карпати, тернопільську Ниву, донецький Олімпік, данський Вайлі і футбольний клуб R & F (Гонконг). У російському клубі захисник буде виступати на правах оренди.

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт викликався в юнацьку збірну України U-17, в складі якої брав участь у товариських матчах. У 2015 році був в розташуванні молодіжної збірної України. З 2017 року виступає в складі збірної Конго. Брав участь у кваліфікаційному матчі ЧС-2018 проти Гани, відзначився в цьому поєдинку забитим м'ячем.

Раніше, УПЛ у рейтингу чемпіонатів обійшла російську Прем’єр-лігу.

Нагадаємо, УПЛ не скасовуватиме плей-оф за єврокубки у поточному сезоні.