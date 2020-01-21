Джерело - isport.ua.
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг найсильніших ліг світу за підсумками 2019 року.
Вперше з 2009 року найкращою лігою визнана АПЛ. До цього 10 років поспіль найсильнішою лігою світу ставала іспанська Ла-Ліга
Україна в рейтингу розташувалася на 25-му місці. Цікаво, що на одну позицію наша Прем'єр-ліга випереджає російську. У 2018 році УПЛ була на 25-й позиції.
30 найсильніших ліг світу за версією IFFHS:
1 (2). Англія - 1287 очок;
2 (3). Бразилія - 1165;
3 (1). Іспанія - 114;
4 (5). Італія - 939;
5 (4). Колумбія - 849;
6 (10). Португалія - 834;
7 (7). Франція - 818;
8 (15). Нідерланди - 790,5;
9 (6). Аргентина - 776;
10 (8). Німеччина - 765,5.
... 25 (23). Україна - 542;
26 (17). Росія - 538,5 ...
Нагадаємо, УПЛ не скасовуватиме плей-оф за єврокубки у поточному сезоні.