УПЛ у ТОП-25 найкращих ліг світу

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг найсильніших ліг світу за підсумками 2019 року.

Вперше з 2009 року найкращою лігою визнана АПЛ. До цього 10 років поспіль найсильнішою лігою світу ставала іспанська Ла-Ліга

Україна в рейтингу розташувалася на 25-му місці. Цікаво, що на одну позицію наша Прем'єр-ліга випереджає російську. У 2018 році УПЛ була на 25-й позиції.

30 найсильніших ліг світу за версією IFFHS:

1 (2). Англія - 1287 очок;

2 (3). Бразилія - ​​1165;

3 (1). Іспанія - 114;

4 (5). Італія - ​​939;

5 (4). Колумбія - 849;

6 (10). Португалія - ​​834;

7 (7). Франція - 818;

8 (15). Нідерланди - 790,5;

9 (6). Аргентина - 776;

10 (8). Німеччина - 765,5.

... 25 (23). Україна - 542;

26 (17). Росія - 538,5 ...

Нагадаємо, УПЛ не скасовуватиме плей-оф за єврокубки у поточному сезоні.