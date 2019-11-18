Баварія знайшла заміну голкіперу Ноєру

Клуб має намір підписати голкіпера Шальке

Мюнхенська Баварія може безкоштовно підписати воротаря гельзенкірхенського Шальке-04 Олександра Нюбеля.

Про це повідомляє Sport1.

23-річний страж воріт відмовився продовжувати контракт з Шальке-04. Влітку 2020 року Нобель стане вільним агентом і зможе безкоштовно приєднатися до Баварії.

Баварія розглядає Нюбеля в якості наступника для Мануеля Нойєра, якому в березні виповниться 34 роки.

Відзначимо, що в поточному сезоні Нюбель взяв участь в 11 матчах німецької Бундесліги і пропустив 14 м'ячів.

Раніше, Моурінью хоче підписати із Баварією 3-річний контракт.

Нагадаємо, Баварія обіграла Олімпіакос у 4 турі Ліги чемпіонів.