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Вернидуб розкритикував українських уболівальників

Сьогодні 09:15 139 0
Юрій Вернидуб прокоментував культуру уболівання в Україні
Вернидуб розкритикував українських уболівальників
#Вернидуб, #УПЛ

Джерело - Футбольний формат.

В Україні немає культури уболівання за власну команду.

Про це розповів тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб.

"Найголовніше, щоб якомога більше людей приходило на стадіони. Повірте, дуже важко грати. Розумію, що можуть написати про той футбол, який показують клуби, це кам'яний вік. Так ви прийдіть для початку і підтримайте команди, за які ви вболіваєте.

Команда знаходиться, припустимо, у Львові. Ви ж львів'яни, повинні підтримати свій клуб. Не тільки обзивати вівцями, а підтримати в хорошому сенсі слова. Точно так само і будь-який інший клуб. Тоді з'явиться культура вболівання за команду.

Можливо, почнуть і президенти думати, як підсилити команду, як поставити сильнішого тренера, який поставить більш цікаву гру, щоб залучити ще більше глядачів", - розповів Вернидуб.

Раніше, Вернидуб прокоментував перемогу збірної України у відборі на Євро-2020.

Нагадаємо, Вернидуб пройшов стажування у Ференцвароші.

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