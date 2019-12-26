Вернидуб: Ми зобов'язані бути патріотами України

Джерело - sport.ua.
Головного тренера солігорського Шахтаря Юрія Вернидуба найбільше у році вразив матч збірної України проти Португалії у відборі на Євро-2020.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Наживо дивився цей матч із Португалією на НСК Олімпійський і отримав колосальні емоції. Давно так не вболівав і не бачив, щоб уболівальники так підтримували нашу команду.
Це означає, що ми знаходимося на правильному шляху. У нас суперкраїна. Ми просто зобов'язані її любити і бути патріотами України", - розповів Вернидуб.
Нагадаємо, Вернидуб пройшов стажування у Ференцвароші.