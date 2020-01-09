Бейл відмовився переходити у МЛС

Гарет Бейл хоче залишитися у Реалі

Гравець мадридського Реала Гарет Бейл не планує в найближчому майбутньому приймати пропозицію від команд з МЛС.

Про це повідомляє ESPN.

Агент футболіст Джонатан Барнетт заявив, що переїзд валлійця в США малоймовірний, а сам гравець хоче відпрацювати свій контракт до кінця.

Чинна угода Бейла з мадридцями закінчується влітку 2022 року. У поточному сезоні гравець провів 12 матчів у Ла-Лізі, де забив два голи і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, клуб Бекхема хоче підписати зірку Реала.

Раніше, Реал впевнено переміг Валенсію і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії.