Бейл відмовився переходити у МЛС

Джерело - football.ua.
Гравець мадридського Реала Гарет Бейл не планує в найближчому майбутньому приймати пропозицію від команд з МЛС.
Про це повідомляє ESPN.
Агент футболіст Джонатан Барнетт заявив, що переїзд валлійця в США малоймовірний, а сам гравець хоче відпрацювати свій контракт до кінця.
Чинна угода Бейла з мадридцями закінчується влітку 2022 року. У поточному сезоні гравець провів 12 матчів у Ла-Лізі, де забив два голи і віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, клуб Бекхема хоче підписати зірку Реала.
Раніше, Реал впевнено переміг Валенсію і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії.