Осасуна врятувалася, Мальорка вилетіла з Кубка Іспанії

Осасуна здійснила камбек у протистоянні з командою Сегунди В

Джерело - Чемпіон.

У 1/16 фіналу Кубка Іспанії Реареатіво приймало Осасуну, Сарагоса - Мальорку.

Представник групи 4 Сегунди В Реареатіво мало шанс вибити з турніру Осасуну, але гості зуміли відіграти два м'ячі і у додатковий час вирвати перемогу. Інший представник Ла-Ліги Мальорка програла команді, яка нижче за рівнем - представнику Ла-Ліги 2 Сарагосі.

Кубок Іспанії

1/16 фіналу, 21 січня

Реареатіво - Осасуна 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 13 Морсільйо, 2:0 - 45+1 Ронкалья (авт), 2:1 - 76 Брашанац, 2:2 - 83 Авіла, 2:3 - 114 Перес

Сарагоса - Мальорка 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Бланко, 2:0 - 54 Пуадо, 3:0 - 75 Лінарес, 3:1 - 86 Фебас

Раніше, Бейл відмовився переходити у МЛС.

Нагадаємо, Реал хоче обміняти Хамеса на Канте.