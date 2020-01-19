УПЛ не скасовуватиме плей-оф за єврокубки у поточному сезоні

Матчі заплановані на 20 і 24 травня

УПЛ повідомила клубам, що плей-оф за право виступати в єврокубках буде в сезоні 2019/20.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У листі клубам УПЛ від 17 січня була інформація, що УАФ запропонувала скасувати в цьому сезоні матчі плей-оф за право участі в єврокубках. Це було зроблено через можливе залучення до збірної України футболістів з команд, що беруть участь в плей-оф.

У листі клубам УПЛ від 18 січня попросили попереднє повідомлення вважати недійсним. У новому листі повідомляється, що матчі плей-оф заплановані на 20 і 24 травня.

Нагадаємо, після завершення другого етапу УПЛ (в якому команди гратимуть у верхній і нижній шістках) повинен пройти плей-оф за право зіграти в Лізі Європи. У першому одноматчевому раунді 5-е місце прийме 8-е, а 6-е зіграє з 7-м.

Переможці першого раунду розіграють путівку в єврокубок на поле команди, яка зайняла більш вище місце в турнірній таблиці. Якщо путівка в ЛЄ дістанеться переможцю Кубка України, то в плей-офф зіграють команди з 4-го по 7-е місця.

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