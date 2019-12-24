Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020

Збірна України за вихід на чемпіонат Європи-2020 року отримає рекордні призові в історії.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Національна збірна за вихід на Євро-2020 отримає преміальні. Так само, як і було виплачено заслужену і солідну винагороду за перемогу у груповому турнірі Ліги націй! Повторюся, одразу після свого обрання на пост глави асоціації я поставив завдання зробити її діяльність абсолютно прозорою. І зараз ми неухильно дотримуємося цього правила.

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Тепер усі гравці різних збірних отримують усі виплати на свій персональний рахунок, і вони можуть, не криючись, показувати ці доходи будь-яким перевіряючим організаціям.

Так ми заплатили команді Олександра Петракова. Так ми на початку наступного року заплатимо гравцям і тренерам національної команди за вихід на Євро-2020. І запланована до виплати сума також буде рекордною в історії національної збірної", - розповів Павелко.