Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020

Джерело - УАФ.
Збірна України за вихід на чемпіонат Європи-2020 року отримає рекордні призові в історії.
Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.
"Національна збірна за вихід на Євро-2020 отримає преміальні. Так само, як і було виплачено заслужену і солідну винагороду за перемогу у груповому турнірі Ліги націй! Повторюся, одразу після свого обрання на пост глави асоціації я поставив завдання зробити її діяльність абсолютно прозорою. І зараз ми неухильно дотримуємося цього правила.
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Тепер усі гравці різних збірних отримують усі виплати на свій персональний рахунок, і вони можуть, не криючись, показувати ці доходи будь-яким перевіряючим організаціям.
Так ми заплатили команді Олександра Петракова. Так ми на початку наступного року заплатимо гравцям і тренерам національної команди за вихід на Євро-2020. І запланована до виплати сума також буде рекордною в історії національної збірної", - розповів Павелко.
Нагадаємо, збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА.