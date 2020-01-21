Дніпро-1 взяв на збори 27 гравців

На зборі дніпряни зіграють 4 спаринги

Сьогодні о 10.30 ранку делегація спортивного клубу Дніпро-1 вирушила до Туреччини.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

До складу команди увійшли 27 гравців:

воротарі: Валерій Юрчук, Андрій Кліщук, Мирослав Зновенко.

захисники: Сергій Логінов, Папа Гуйє, Максим Лопирьонок, Олександр Сваток, Володимир Адамюк, Володимир Польовий, Владислав Шаповал, Андрій Цуріков.

півзахисники: Сергій Кравченко, Арсеній Батагов, Юрій Вакулко, Олександр Сніжко, Ігор Когут, Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Валентин Рубчинський, Франсіско Ді Франко, Лукас Тейлор, Гріффін Сабатіні, Олександр Бєляєв.

нападники: Владислав Супряга, Олексій Хобленко, Олексій Чичиков, Дмитро Коркішко.

Із бази у Придніпровську команда поїхала до запорізького аеропорту, звідти через Стамбул дніпряни - до Анталії.

Мешкати команда буде у готелі IC Santai Family Resort. На цьому зборі заплановано 4 спаринги.

Нагадаємо, Дніпро-1 підписав двох колишніх гравців львівських Карпат: півзахисника Ді Франко і захисника Лукаса Тейлора.