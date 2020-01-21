Зоря знайшла заміну боснійській команді

Зоря зіграє з Нефтчі

Джерело - ФК Зоря.

Луганська Зоря внесла зміни у графік спарингів на зборі у Туреччині.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Завтра 22 січня чорно-білі проведуть два спаринги. Вранці о 9.30 Зоря зіграє з футбольним клубом Нефтчі – представник вищого дивізіону Киргизстану, йде на 4-му місці в своїй країні. Клуб представляє місто Кочкор-Ата. Раніше планувалося, що Зоря зіграє з боснійським Челіком, але суперник відмовився від матчу. То ж Нефтчі по суті замінить Челік у спарингу.

З приводу вечірньої зустрічі з ЛКС Лодзь все залишається без змін. Розпочнеться вона о 14 годині.

Нагадаємо, Зоря підписала хорватського півзахисника.