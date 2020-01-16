Зоря підписала хорватського півзахисника

Трудова угода розрахована на два з половиною роки

Джерело - ФК Зоря.

Луганська Зоря підписала контракт з хорватським півзахисником Ловро Цвеком.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Трудова угода розрахована на два з половиною роки. Ловро вже приєднався до луганської команди і приймає участь в тренувальному процесі.

Футболіст може бути задіяний в якості опорного півзахисника, а також зіграти в півзахисті справа. 24-річний Цвек виступав за клуби: Целє, Заврч, Алюміній (всі Словенія), Сениця (Словаччина). Крім того, був задіяний у складі збірної Хорватії Ю-20, де провів дві гри.

У Зорі Ловро буде грати під 4-м номером.

Раніше, Зоря оголосила список суперників на зборах у Туреччині.

Нагадаємо, Зоря назвала двох потенційних новачків.