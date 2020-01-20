Зоря скасувала один зі спарингів на турецькому зборі

Луганська команда не зіграє з Челіком

Спаринг Зорі проти Челіка скасований через зміни в планах боснійської команди.

Про це повідомляє офіційний сайт луганців.

Додамо, що контрольний поєдинок з Челіком був запланований на 22 січня. Таким чином, в цей день Зоря зіграє тільки з польським Лодзем.

Також на першому зборі команда Віктора Скрипника проведе товариські матчі з польським Пястом і сербським Вождовацем.

Раніше, Зоря відмовилася від підписання бразильського півзахисника.

Нагадаємо, Зоря підписала хорватського півзахисника.