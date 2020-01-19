Коломойський хоче отримати близько 25 млн доларів від продажу Карпат

Карпати вирушать на збір до Туреччини

50% Карпат належать Ігорю Коломойському і він вклав у клуб близько 25 млн доларів і нині хоче отримати від потенційного покупця ту ж суму.

Про це повідомляє шоу ТаТоТаке.

При цьому потенційний покупець буде зобов'язаний торгуватися з Петром Димінським. Він вивів власність бази Карпат на одну зі своїх фірм. Тому покупець змушений буде купувати базу окремо від клубу. Приблизна загальна вартість Карпат - 30 млн доларів.

Зараз ситуація з боргами в Карпатах не є критичною, вона покращується. Львів'яни планують погасити борги за рахунок трансферу Ді Франко в Дніпро-1. 18 січня гравці відновили тренування, бунт припинився. Карпати вирушать на збір до Туреччини, він вже оплачений.

Але на лютий і березень у клубу немає грошей, щоб платити зарплату. Димінський чекає, що "Карпатам" міськрада передасть частину території стадіону "Україна", тоді він планує відновити фінансування клубу. Він уже близько півроку не вкладає гроші у львівський клуб.

Міськрада Львова готова передати Карпатам до цього потрібну частину території стадіону. Це питання має вирішитися на найближчих сесіях.

Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.

Нагадаємо, збори Карпат у Туреччині під питанням: не всі легіонери повернулися до команди.