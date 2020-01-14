Санжар: У Карпатах є досить значні заборгованості перед гравцями

Санжар розповів про ситуацію з боргами

Дуже важливо, як найближчим часом спрацює клубне керівництво, багато в чому від цього буде залежати майбутнє Карпат.

Про це наставник команди Роман Санжар заявив в інтерв'ю Команді №1.

"Якщо відверто, то мене більше хвилює не те, з ким доведеться в Туреччині з'ясовувати стосунки, а хто буде захищати кольори Карпат. Турбує інше: в Карпатах досить значні заборгованості перед гравцями і це дуже ускладнює селекційну роботу. Який поважаючий себе футболіст погодиться сісти за стіл переговорів, знаючи, що у його нової команди є фінансові проблеми? Тому дуже важливо, як найближчим часом спрацює клубне керівництво, багато в чому від цього буде залежати майбутнє Карпат", - сказав Санжар.

Нагадаємо, Карпати хочуть створити потужний клуб.

Раніше, Карпати заборгували зарплату футболістам за 2,5 місяці.