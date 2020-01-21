Челсі хоче підписати Кавані

Джерело - football.uа.
Челсі зробив запит по трансферу нападника Едінсона Кавані.
Про це повідомляє The Telegraph.
Челсі продовжує шукати варіанти для підсилення лінії атаки і зробив запит по 32-річному футболістові.
ПСЖ хоче виручити за уругвайця, як мінімум 10 млн фунтів.
Контракт Кавані з французькою командою розрахований до 30 червня 2020 року. У поточному сезоні нападник провів 14 поєдинків, в яких відзначившись п'ятьма голами та одним ассистом.
Раніше повідомлялося, що Кавані хоче покинути ПСЖ.
Також, гравець ПСЖ узгодив контракт з Арсеналом.