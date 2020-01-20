Аталанта Маліновського сенсаційно програла СПАЛу у 20 турі Серії А

СПАЛ здійснив камбек у гостьовому матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру італійської Серії А Аталанта вдома приймала СПАЛ.

Господарі на 16-ій хвилині відкрили рахунок - Ілічич замкнув передачу Сапати. У другому таймі матчу гості досить швидко не лише відігралися, а й вийшли вперед. Матч завершився виїзною перемогою СПАЛу.

Українець Руслан Маліновський матч розпочинав на лаві запасних і вийшов на заміну на 59-ій хвилині за рахунку 1:1.

Чемпіонат Італії - Серія А.

20 тур, 20 січня

Аталанта - СПАЛ 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Ілічич, 1:1 - 54 Петанья, 1:2 - 60 Валоті

Нагадаємо, фанати Фіорентини грубо образили тренера Аталанти.