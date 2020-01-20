 Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч зі СПАЛом | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч зі СПАЛом

Сьогодні 21:09 258 0
Українець зустріч розпочне на лаві запасних.
Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч зі СПАЛом
#Аталанта, #СПАЛ

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Руслан Маліновський не потрапив до основного складу Аталанти на матч 20 туру Серії А проти СПАЛа.

Про це повідомляє прес-служба клубу

Українець зустріч розпочне на лаві запасних. Матч розпочнеться о 21:45.

Відзначимо, що цей матч завершить програму 20-го туру Серії А.

Нагадаємо, фанати Фіорентини грубо образили тренера Аталанти.

Раніше Інтер і Аталанта зіграли внічию у 19 турі Серії А.

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