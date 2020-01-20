Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч зі СПАЛом

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Руслан Маліновський не потрапив до основного складу Аталанти на матч 20 туру Серії А проти СПАЛа.
Про це повідомляє прес-служба клубу
Українець зустріч розпочне на лаві запасних. Матч розпочнеться о 21:45.
🔥 Così in campo dall’inizio!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 20 січня 2020 р.
👇 Team news here!#AtalantaSpal #SerieATIM#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/DZQRt8yl37
Відзначимо, що цей матч завершить програму 20-го туру Серії А.
Нагадаємо, фанати Фіорентини грубо образили тренера Аталанти.
Раніше Інтер і Аталанта зіграли внічию у 19 турі Серії А.