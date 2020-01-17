Уболівальники Фіорентини ображали головного тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні під час матчу 1/8 фіналу Кубка Італії (1:2).

Про це наставник заявив в інтерв'ю Forza Italian Football.

"Уболівальники ображали мене протягом всього матчу. Вони кілька разів назвали мене су ** ним сином. Зрозумійте, хіба моя мати пережила війну, щоб ці дурні могли таким чином висловлювати свої думки? Та ні ж, це вони - су ** ни сини. Не буду миритися з цим", - заявив Гасперіні.