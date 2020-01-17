Джерело - iSport.ua.
Уболівальники Фіорентини ображали головного тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні під час матчу 1/8 фіналу Кубка Італії (1:2).
Про це наставник заявив в інтерв'ю Forza Italian Football.
"Уболівальники ображали мене протягом всього матчу. Вони кілька разів назвали мене су ** ним сином. Зрозумійте, хіба моя мати пережила війну, щоб ці дурні могли таким чином висловлювати свої думки? Та ні ж, це вони - су ** ни сини. Не буду миритися з цим", - заявив Гасперіні.
#FiorentinaAtalanta affetto dei tifosi viola per #Gasperini #CoppaItalia #Atalanta #Fiorentina pic.twitter.com/ZzJMc1ZmKN— SirJoe (@SirJoe38313364) January 15, 2020
Нагадаємо, Інтер і Аталанта зіграли внічию у 19 турі Серії А.