Младен Бартулович змінить клуб

Півзахисник Волині Младен Бартулович продовжить кар’єру в Інгульці.

Про це повідомляє sportarena.com.

Хорват найближчим часом підпише контракт з клубом з Петрового.

У поточному сезоні досвідчений півзахисник зіграв в 16 матчах за Волинь, відзначившись 3 забитими м’ячами та 4 результативними передачами.

У Луцьку Бартулович грав з осені 2018 року, а до цього часу Україна хорват виступав за Дніпро, київський Арсенал, Кривбас, Карпати і Ворсклу.

Раніше, Інгулець підписав екс-півзахисника СК Дніпро-1.

Нагадаємо, головний тренер Інгульця отримав щедрий подарунок від президента клубу.