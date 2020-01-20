Джерело - sportarena.com.
Півзахисник Волині Младен Бартулович продовжить кар’єру в Інгульці.
Про це повідомляє sportarena.com.
Хорват найближчим часом підпише контракт з клубом з Петрового.
У поточному сезоні досвідчений півзахисник зіграв в 16 матчах за Волинь, відзначившись 3 забитими м’ячами та 4 результативними передачами.
У Луцьку Бартулович грав з осені 2018 року, а до цього часу Україна хорват виступав за Дніпро, київський Арсенал, Кривбас, Карпати і Ворсклу.
Раніше, Інгулець підписав екс-півзахисника СК Дніпро-1.
Нагадаємо, головний тренер Інгульця отримав щедрий подарунок від президента клубу.