Зоря відмовилася від підписання бразильського півзахисника

Каду не захищатиме кольори українського клубу

Луганська Зоря відмовилася від підписання контракту з 23-річним бразильським опорним півзахисником Каду.

Про це повідомляє zarya.lg.ua.

Футболіст тренувався в складі луганської команди з січня. Каду був близький до підписання контракту, але сторони не змогли домовитися щодо умов угоди.

Протягом кар'єри Каду виступав за бразильські клуби Жоїнвіль, Ліненсе, Парану і Санта Круз.

Орієнтовна вартість хавбека оцінюється у €850 тисяч.

Раніше, Зоря підписала хорватського півзахисника.

Також, Зоря оголосила список суперників на зборах у Туреччині.