Зоря відмовилася від підписання бразильського півзахисника

Джерело - sport.ua.
Луганська Зоря відмовилася від підписання контракту з 23-річним бразильським опорним півзахисником Каду.
Про це повідомляє zarya.lg.ua.
Футболіст тренувався в складі луганської команди з січня. Каду був близький до підписання контракту, але сторони не змогли домовитися щодо умов угоди.
Протягом кар'єри Каду виступав за бразильські клуби Жоїнвіль, Ліненсе, Парану і Санта Круз.
Орієнтовна вартість хавбека оцінюється у €850 тисяч.
Раніше, Зоря підписала хорватського півзахисника.
Також, Зоря оголосила список суперників на зборах у Туреччині.