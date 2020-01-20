Нападник Шахтаря офіційно перейшов до турецького клубу

Борячук став одноклубником Гармаша

Нападник Шахтаря Андрій Борячук став гравцем Різеспору.

Про це повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

Відзначається, що спортивний директор Різеспору Їлмаз Бал протягом трьох днів був в Києві, де вів переговори з керівництвом Шахтаря в особі генерального директора Сергія Палкіна.

Деталі трансферу турецька сторона не розкриває.

У нинішньому сезоні в УПЛ Борячук провів 3 матчі і забив 1 гол.

Нагадаємо, Шахтар вийшов із відпустки.

Також, Шахтар у ТОП-6 найприбутковіших клубів світу.