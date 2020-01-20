Нападник Шахтаря офіційно перейшов до турецького клубу

Джерело - sport.ua.
Нападник Шахтаря Андрій Борячук став гравцем Різеспору.
Про це повідомляє офіційний сайт турецького клубу.
Відзначається, що спортивний директор Різеспору Їлмаз Бал протягом трьох днів був в Києві, де вів переговори з керівництвом Шахтаря в особі генерального директора Сергія Палкіна.
Деталі трансферу турецька сторона не розкриває.
У нинішньому сезоні в УПЛ Борячук провів 3 матчі і забив 1 гол.
Нагадаємо, Шахтар вийшов із відпустки.
Також, Шахтар у ТОП-6 найприбутковіших клубів світу.