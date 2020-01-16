Гент повісив цінник на Яремчука

Джерело - Експресо.
Бельгійський Гент готовий влітку продати українського нападника Романа Яремчука не менше, ніж за 15 млн євро.
Про це повідомляє voetbalbelgie.be.
У плани головного тренера Гента Джесса Торупа не входить нападник Жан-Люк Домпу. У гравця влітку закінчується контракт, і клуб готовий з ним розлучитися вже в січні. На форварда Романа Яремчука тренер розраховує більше.
Бельгійський клуб готовий попрощатись із 24-річним українцем влітку за суму не меншу за 15 млн євро.
У нинішньому сезоні Роман Яремчук провів 30 матчів в усіх турнірах, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює футболіста у 12 млн євро.
Раніше, Рома хотіла підписати Яремчука.
Нагадаємо, Яремчук не хоче залишати бельгійський клуб.