Гент повісив цінник на Яремчука

Бельгійці готові продати українця

Джерело - Експресо.

Бельгійський Гент готовий влітку продати українського нападника Романа Яремчука не менше, ніж за 15 млн євро.

Про це повідомляє voetbalbelgie.be.

У плани головного тренера Гента Джесса Торупа не входить нападник Жан-Люк Домпу. У гравця влітку закінчується контракт, і клуб готовий з ним розлучитися вже в січні. На форварда Романа Яремчука тренер розраховує більше.

Бельгійський клуб готовий попрощатись із 24-річним українцем влітку за суму не меншу за 15 млн євро.

У нинішньому сезоні Роман Яремчук провів 30 матчів в усіх турнірах, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює футболіста у 12 млн євро.

Раніше, Рома хотіла підписати Яремчука.

Нагадаємо, Яремчук не хоче залишати бельгійський клуб.