Кулач повернувся до Ворскли, підписавши повноцінний контракт

26-річний форвард знову виступатиме за біло-зелених

Ворскла, яка сьогодні вирушить на збір до Туреччини, посилилася Владиславом Кулачем.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Останні півроку нападник був у складі угорського Гонведа, проте провів всього три матчі.

З Ворсклою Кулач підписав контракт на півтора роки. У складі полтавського клубу Владислав виступав в сезоні 2017/18 і в осінній частині сезону 2018/19, після чого перебрався в Олександрію.

У складі Ворскли Кулач зіграв 36 матчів в УПЛ, в яких забив 10 голів. Ще 2 голи нападник забив у шести матчах групового турніру Ліги Європи.

Нагадаємо, Ворскла підтвердила підписання Степанюка.

Раніше, СК Дніпро-1 підписав екс-гравця Динамо.